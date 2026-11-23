网络安全公司 Confiant 的研究人员表示，恶意广告活动 MoldyRoost 可在用户轻点一次在线广告后攻陷存在漏洞的 iPhone。其目标尤其包括加密钱包恢复短语——由 12 或 24 个单词组成的序列，可用于恢复对资产的访问权限。CoinDesk 报道。

该活动如何运作

研究人员称，攻击者通过程序化广告系统购买广告。点击广告后，用户会被带到一个伪装成知名品牌、媒体、游戏或安全验证的虚假页面。页面中的隐藏元素会识别 iOS 版本，选择相应的入侵工具包，并在页面加载时启动它。

根据 Confiant 的结论，对于非 Apple 设备的用户，此类链接可能会打开无害的诱饵页面。研究人员将超过 480 个广告域名与该活动关联起来，这些域名分属六个组，面向超过 47 个国家的受众。香港、日本和新加坡最常成为目标。

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加密钱包数据面临风险

MoldyRoost 使用 Coruna 和 DarkSword 工具包，利用漏洞链获取对设备的控制权。研究人员称，Coruna 针对 MetaMask、Phantom 和 Trust Wallet 加密钱包应用程序，还会在 Apple 备忘录以及保存的图像中的二维码里搜索恢复短语。

根据 Confiant 的描述，DarkSword 还能够收集已保存的密码、消息、照片元数据和位置历史记录。部分广告与加密货币主题有关，包括 TRX 能源租赁、挖矿以及所谓的加密安全服务。

已知工具包针对 iOS 18 及更早版本。研究人员指出，Apple 已在 iOS 26.3 版本中修复了 DarkSword 利用的六个漏洞。同时，他们发现了可能表明攻击者对 iOS 26 感兴趣的代码片段，但未证实该版本存在可用的漏洞利用程序。

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