约克大学的研究人员发现，用于研究视觉系统的人工神经网络可以复现某些大脑反应，但其内部过程与生物过程存在显著差异。ScienceDaily报道，该报道援引了发表于《Nature Machine Intelligence》期刊的一项研究。

从反向进行检验

此前，科学家主要评估人工智能模型能否准确预测与物体识别相关的神经元活动。由副教授科希蒂·卡尔领导的团队提出检验反向对应关系：已记录的神经元反应能否同样准确地预测模型的内部特征。

为此，研究人员开发了一种反向可预测性测试方法。研究作者解释说，如果人工系统确实以类似大脑的方式运作，其内部表征与神经元活动之间的关系应当是相互的。

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内部机制的差异

测试使用了1320张自然照片和逼真的合成图像，其中包含十种熟悉的物体，包括熊、大象、面孔、苹果、汽车、狗、椅子、飞机、鸟和斑马。此外，研究人员还分析了同一批物体的300张不同风格图像，涵盖轮廓图、绘画、简化版和艺术化诠释。

这些模型总体上能够较好地预测已记录神经元的反应。与此同时，这些神经元反应对模型自身许多内部特征的预测效果则明显较差。在比较不同大脑之间的神经活动时，未发现这种不对称性。

作者总结称，现代人工智能在一定程度上通过灵长类大脑可能不会使用的内部策略来解决视觉任务。同时，与大脑活动更一致的模型组件，也能更准确地预测人类的实际行为。该团队发布了一套工具，旨在帮助开发者检验人工神经网络的哪些部分确实与神经元活动相对应。

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