美国得克萨斯农工大学的研究人员发现，B型利钠肽（BNP）不仅可能提示心脏负荷，还可能激活血小板并加速血栓形成。News-Medical报道称，该研究由得克萨斯农工健康科学中心伊尔玛·莱尔马·兰格尔药学院的科学家开展。

BNP如何影响血小板

医生通过测量BNP及其相关蛋白片段的水平，评估心肌压力，包括心力衰竭及其他心血管疾病中的心肌压力。由药学教授Zhenyu Li领导的团队发现，在高水平下，BNP可能直接促进血小板聚集。

研究人员表示，BNP与血小板表面的A型利钠肽受体，即NPRA结合。随后，细胞内环磷酸鸟苷，即cGMP的水平升高，从而增强血小板聚集和血栓生长。作者指出，此前尚不清楚血小板是否表达这种受体。

研究结果

在血管损伤和肺血栓栓塞模型中，升高的BNP水平显著加速了血栓形成。相反，在NPRA受体缺失或被阻断时，该肽无法提高cGMP水平或激活血小板，从而防止了病理性血栓形成。

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科学家还研究了患有心律失常人群的血液样本。在这些患者中，血液中的BNP水平与血小板活性呈直接相关。Li表示，在实验中关闭NPRA基因可防止此类并发症，这表明该受体在与BNP相关的凝血机制中发挥关键作用。

潜在治疗方向

作者认为，这一发现可能解释了BNP水平较高患者发生心脏病发作和肺血栓栓塞风险升高的原因。他们正在合作寻找能够阻断BNP与NPRA相互作用的小分子化合物。这种方法有望在不抑制人体整体止血能力的情况下预防血栓形成。

下一步，该团队计划建立在血小板和其他细胞类型中选择性删除NPRA的模型，以更准确地确定该受体在BNP诱导的血栓形成中的作用。

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