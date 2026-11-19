独立记者、研究人员和志愿者确认了超过28.5万名在对乌克兰战争中死亡的俄罗斯军人的姓名。BBC Russian与Mediazona的联合数据库截至11月初已收录超过28.5万条记录，《莫斯科时报》报道。

俄罗斯联邦是侵略国，未公布有关死亡军人人数的官方数据。据俄罗斯媒体报道，地区官员也已按照俄罗斯国防部的指示停止发布此类统计数据，尽管地方当局仍在社交媒体上发布本地区居民死亡的消息。

如何核实数据

为将新姓名录入BBC Russian和Mediazona数据库，团队会使用亲属在社交媒体上的帖子、地区当局的声明以及讣告。姓名出现后，团队会尝试确认该人确实存在、已经死亡并参加了战争。

研究人员还从学校纪念课桌的照片中寻找信息，这些课桌是为纪念死亡校友而设置的。同时，俄罗斯各地区的语言多样性、家庭不愿公开亲人命运，以及等待核实的案件积压长达数月，都使信息收集更加困难。

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在西伯利亚和远东地区，特别是在经济脆弱的小型社区，人们可能因担心当局或同村人的反应而不报告损失。在巴什科尔托斯坦和鞑靼斯坦，这两个地区的死亡人数绝对值位居前列，研究人员认为数据更接近实际损失水平。

俄罗斯国家统计局数据泄露

本月，黑客组织Cyber Partisans of Belarus和Silent Crow公布了一批俄罗斯国家统计局数据。他们的初步分析显示，自2022年全面入侵开始以来，已有超过45万名俄罗斯人死亡，但研究人员仍在核实这些计算的准确性。

BBC Russian记者奥莉加·伊夫希娜指出，数据库中存在错误：婴儿和老年人被标注为军人。此外，黑客组织采用了不同的统计方法，而使用《国际疾病分类》代码可能既导致部分案例被遗漏，也导致无关记录被纳入。

独立数据库未纳入失踪军人，他们的死亡有时会在一年多后才得到确认。伊夫希娜表示，平均需要150天才能领回遗体，236天才能登记死亡。Mediazona还呼吁志愿者不要发送墓地视频：在雅罗斯拉夫尔，一名男子因涉嫌向乌克兰特勤部门传递军事墓葬视频，被以叛国罪判处14年严管劳改营。

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