澳大利亚伍伦贡大学的研究人员为“大不整合”提出了新的解释。“大不整合”是地球地质记录中的一个大规模缺口。正如ScienceDaily报道，模型显示，地幔中炽热岩石的运动可能在数亿年间抬升和降低古老大陆，为大规模岩层侵蚀创造了条件。

该研究发表在《自然》期刊上。其主要作者是博士生桑托什·敦加纳，合著者及其学术导师是副教授尼古拉斯·弗拉芒特。科学家对漫长地质时期内的地幔运动进行了建模，并将结果与“大不整合”的分布进行了比较。

地质记录中的缺口

通常，沉积岩会逐层堆积：较老的岩层位于下方，较年轻的岩层位于上方。然而，在世界许多地区，约5.4亿年前的寒武纪岩石直接覆盖在年代久远得多的结晶岩石之上，其中包括年龄超过10亿年的花岗岩。中间岩层缺失，由此形成了“大不整合”。

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此类缺口尤其在美国大峡谷以及欧洲、澳大利亚、非洲和亚洲被记录到。不同地点缺失的地质时间量不同：可能约为2亿年，也可能超过10亿年。

抬升、侵蚀与下沉

根据建模结果，地幔对流在新元古代导致劳伦大陆、波罗的大陆和华北古老核部抬升——大约发生在10亿年至5.4亿年前。抬升的陆地区域长期受到水、风和其他自然过程的侵蚀，这些过程可能逐步摧毁了古老岩层。

在显生宙——约涵盖最近5.4亿年——这些地区按照模型开始下沉。海洋推进到被侵蚀的表面，新沉积物在古老岩石之上堆积，并保留了两者之间的界线。作者强调，地幔对流不一定是造成“大不整合”的唯一原因，但他们的研究为其广泛分布提出了一种可检验的解释。

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