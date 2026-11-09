研究人员模拟小红点的可能起源——Space.com

美国马里兰州约翰斯·霍普金斯大学的研究人员模拟了多种情景，在这些情景中，属于所谓“小红点”类别的天体Abell 2744-QSO1可能与一颗原初黑洞有关。在研究的三种方案中，他们认为最可能的是这样一种情景：一颗小型原初黑洞吸收周围的气体和能量，并成长至QSO1的大小。

Space.com报道称，小红点是詹姆斯·韦布望远镜在早期宇宙中观测到的宇宙天体。根据现有观测结果，在宇宙年龄达到20亿年之前，它们会完全消失。

Abell 2744-QSO1的特殊之处

Abell 2744-QSO1距离地球约131亿光年。望远镜观测到的是它在大爆炸后7亿年时的样子。该天体几乎完全由氢和氦组成，它们是宇宙中最早的化学元素。研究作者认为，这可能意味着它比其他小红点保留了更多原初特性。

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原初黑洞如果存在，可能是由于大爆炸后最初时刻物质密度的涨落形成的，而不是大质量恒星死亡的结果。这样一来，它们将早于恒星、宇宙尘埃以及比氢和氦更重的化学元素出现。

进一步验证

研究团队成员瓦莱里奥·德·卢卡指出，小红点也可能围绕普通的天体物理黑洞，这类黑洞形成于大质量恒星坍缩之后。因此，科学家需要将可能的原初黑洞与天体物理黑洞区分开来。宇宙学观测也限制了这类天体在宇宙及单个星系团中的可能数量。

研究人员计划分析詹姆斯·韦布望远镜记录的另外约100个小红点。研究结果于6月发表在《Physical Review Letters》期刊上。

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