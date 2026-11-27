科学家在生活于海湾水域数百米深处的五种深海动物中发现了与灭绝风险升高相关的遗传迹象。据ScienceDaily报道，这项研究由佛罗里达国际大学海洋科学家佩德罗·A·佩雷斯领导的团队开展。

12年的遗传数据

研究人员分析了2011年至2023年间采集的486份样本的DNA。研究涵盖三种灯笼鱼和两种深海虾。科学家评估了种群如何随时间变化，以及它们承受未来环境压力的能力。

在所研究的五个物种中，每一个都发现了与较高灭绝风险相关的遗传特征。尤其是，灯笼鱼Diaphus dumerilii的遗传多样性在12年间下降了约8%。所有物种的有效种群大小也相对较小——这意味着向后代传递遗传信息的是有限比例的个体，并不一定表明动物总体数量较少。

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栖息地丧失预测

该团队还利用气候模型评估了到2050年和2100年这些物种适宜栖息地的变化。根据计算，五个物种中的四个可能失去多达70%的适宜深海栖息地。

作者强调，遗传多样性对于种群适应环境变化、抵抗疾病以及在生态扰动后恢复至关重要。研究结果还引发了对2010年“深水地平线”事故长期后果的疑问：研究人员没有确定漏油与记录到的遗传变化之间存在直接联系。同时，他们指出，一些深海种群在该事件发生前就可能已在遗传上较为脆弱。

科学家呼吁在海洋生物多样性评估中纳入长期遗传监测，因为传统的种群数量统计可能无法发现这类风险。

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