网络安全专家发现了两个未受保护的数据库，合计包含超过36亿条记录，其中包括登录名、密码、文件和国家身份证号码。Engadget报道称，这两个数据库后来都从研究人员发现它们的位置被移除。

数十亿凭证

其中一个数据库由Black Hills Information Security研究员杰里迈亚·福勒发现。该数据库包含约20亿条与不同类型在线服务相关的登录凭证。据他估计，其中有数亿个电子邮件账户、超过1亿个社交媒体账户，以及数千万个电子商务账户。

根据所列估计，这些记录中包括超过1.14亿个Google服务账户、8800万个Facebook账户、近3300万个X账户、近4200万个Roblox账户和3660万个Amazon账户。福勒警告说，部分记录可能在不同服务之间重复，或属于同一批用户。

该数据库还包含数千个存有未加密凭证和账户信息的文件夹。文件夹名称包括数十个国家的名称，其中包括美国、英国、法国和德国。这名研究人员还发现了约40万份文件；他说，这些文件可能来自更复杂的恶意软件，该软件会为每名受害者创建单独的文件夹。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

中国个人和企业数据

第二个数据库包含超过16亿份文件，主要涉及中国的个人和企业，由UpGuard研究主管格雷格·波洛克发现。其中至少有8.4亿个唯一国家身份证号码、3亿个电话号码、约1100万条学生入学记录（其中许多涉及未成年人），以及780万条企业注册记录。

波洛克表示，他在开放互联网上的一个平台看到了该数据库，该平台可能属于灰色市场基础设施。据他介绍，该数据库在他于10月发现它的大约一周前曾被更新。该研究人员指出，这些记录几乎肯定来自真实的政府、电信和企业系统，但被汇集到一个数据集合中。

信息来源

研究人员表示，两个数据库都汇集了来自不同来源的信息。这个大型凭证数据库可能包含由数据窃取程序收集的信息，这类程序能够从一台设备获取全部登录数据，也包含来自其他来源的数据。报道建议使用强大且唯一的密码、密码管理器、通行密钥和多因素身份验证。

关注我们在