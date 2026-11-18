皮尤研究中心的预测显示，到2035年，全球穆斯林人数可能超过基督徒人数。该中心估计，2035年全球将有25.7亿穆斯林和25.2亿基督徒，德国之声报道。

生育率差异

两个宗教群体的人数都在增长，但伊斯兰教增长更快。研究人员认为，主要原因是穆斯林群体的生育率较高。2020年至2025年期间，穆斯林女性平均生育3.1个子女，而基督徒女性平均生育2.5个子女。

所有其他女性的平均数为1.6个子女——低于世代更替所需的2.1个。皮尤高级人口统计学家康拉德·哈克特在接受美联社采访时，将这一趋势解释为较高的生育率所致。

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至2070年的预测

2020年，全球有22.7亿基督徒和20.2亿穆斯林。如果当前趋势持续，到2070年，穆斯林人数将超过36亿，而基督徒人数将接近30亿，但不会达到这一数字。

根据皮尤的预测，到2070年，全球超过一半的基督徒将生活在撒哈拉以南非洲国家。刚果民主共和国的基督徒人数可能超过美国，而巴基斯坦可能在穆斯林人数最多的国家名单中位居首位。目前，印度尼西亚拥有最多的穆斯林人口。

皮尤宗教研究主任艾伦·库珀曼强调，预测中的增长主要发生在相关宗教群体已占多数的国家，而宗教皈依发挥的作用很小。

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