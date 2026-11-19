据Health Policy Watch报道，印度尼西亚大规模火灾产生的烟雾在高温、干燥天气和厄尔尼诺现象的加剧下，被认为与该国逾5250人死亡及40万例呼吸道感染有关。这一估计由能源与清洁空气研究中心提出。

烟雾蔓延至邻国

印度尼西亚的火灾覆盖面积超过8.8万平方公里。这些火灾还恶化了新加坡、马来西亚和菲律宾的空气质量。新加坡经历了近年来最严重的烟霾事件之一，当地经济损失估计达数十亿美元。

欧洲哥白尼大气监测服务将今年的火灾活动称为“异常”。欧洲中期天气预报中心科学家马克·帕林顿指出，这些火灾的持续时间突出，且在印度尼西亚各省之间存在显著差异。他表示，烟雾和雾霾长期恶化了该国及更广泛东南亚地区的空气质量和能见度。

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排放量成为自2003年以来最高的水平之一

截至11月15日，印度尼西亚火灾造成的估算碳排放量达到2亿吨。根据哥白尼服务GFAS系统的数据，这是自2003年以来第三高的数值。2006年和创纪录的2015年记录到更高数值；2015年的排放量接近4亿吨碳。这两年也都处于厄尔尼诺期间。

在邻国巴布亚新几内亚，火灾排放量成为自2003年以来第二高，并接近2015年的纪录。哥白尼服务主任洛朗斯·鲁伊表示，强厄尔尼诺和人为造成的气候变化为异常严峻的火灾季节创造了条件。为农业而排水的泥炭地尤其脆弱：火灾可在其中的地下长期阴燃，释放烟雾和温室气体。

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