在美国，研究人员分析了超过1430万条每日睡眠记录，发现较有利的社会和经济条件与更长、更规律的睡眠有关。该研究发表在《JAMA Network Open》上，使用了美国国立卫生研究院“All of Us”项目12,403名参与者的数据，News-Medical报道。

近三年的Fitbit数据

分析纳入了提供至少180天Fitbit设备睡眠数据的参与者，其中包括加入该项目之前的历史记录。观察期中位数为982天，约合2.7年。研究人员评估了主要睡眠时段的平均时长及其时长的每日波动。

参与者还完成了一项关于健康社会决定因素的问卷。问卷涵盖社会和社区环境、经济稳定性、居住社区环境，以及医疗服务的可及性和质量。

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经济稳定性与睡眠

在考虑社会人口学特征和生活方式后，社会条件综合评分最高三分之一的参与者，平均每天比评分最低三分之一的群体多睡5.82分钟。他们的睡眠时长日际波动也少4.79分钟。

在食物和住房保障方面发现了显著关联。与同时面临两种困难的参与者相比，既未报告食物短缺也未报告住房问题的人，平均多睡10.70分钟，睡眠时长的变异性少8.70分钟。

更好的医疗服务可及性和更高的服务质量也与更长、更规律的睡眠有关。总体而言，社会条件与睡眠规律性的关联强于与睡眠时长的关联。这项横断面研究显示的是关联，而非确立因果关系。作者还指出，分析未涵盖日间睡眠，不同设备型号和评估算法可能影响测量准确性，并且样本主要由社会经济地位较高的白人参与者构成。

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