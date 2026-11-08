一项于2021年公布的全国性研究显示，中国17.5%的儿童和青少年患有精神障碍。据《南华早报》报道，这项由北京安定医院牵头的调查涵盖了6岁至16岁的学生。最常见的情况是焦虑障碍和抑郁障碍。

研究人员指出，这一比例可能被低估，因为未上学的儿童没有被纳入样本。根据中国科学院2022年的一份报告，14.8%的受访青少年存在不同程度的抑郁风险，高于成年人。该院此前还报告称，约30%的初中生和近40%的高中生出现抑郁症状。

压力开始得更早

香港理工大学副教授Shimin Zhu将年轻人心理健康状况恶化与多种因素的结合联系起来：教育竞争加剧、数字媒体普及、家庭结构变化，以及快速社会变迁期间的不确定性。

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在中国，九年教育仅到初中毕业为止是义务教育。通过高中入学考试后，学生被分配至学术和职业方向。视地区而定，约50%至70%的考试参与者能够继续在学术类高中学习。由于社会对学术教育的偏好，许多家庭将职业方向视为失败。

获得帮助的障碍

北京表示，计划减轻学习负担，并建设全国性的心理健康筛查和危机干预体系。到2030年，所有小学和中学都应配备一名辅导员，并且每年至少举办一次相关活动或讲座。根据中国国务院的数据，辅导员已在92%的小学和95%的初中工作。

与此同时，污名化、父母对诊断可能带来后果的担忧以及专业人员短缺，阻碍了人们寻求帮助。根据中国科学院的一项研究，只有27.4%的父母会在孩子首次求助后带其前往诊所。2019年发表在《柳叶刀》上的一篇文章估计，中国约有500名合格的儿童和青少年精神科医生，其中大多数在大城市工作。

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