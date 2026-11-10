美国加州大学圣地亚哥分校的研究人员分析了415名学生的Instagram数据，发现照片、帖文语言以及在社交网络中的活动特征，可能提供有关主观孤独感的中等程度有用信息。同时，这些数据对社交圈规模以及与家人和朋友联系频率的反映则明显较差，News-Medical报道。

研究如何进行

参与者提供了知情同意，填写了问卷，并上传了其Instagram账户的存档。研究人员使用四份经过验证的问卷评估孤独感，这些问卷合计涵盖五项指标：总体孤独感、社交圈规模和可获得的支持，以及情感孤独和社会孤独。

科学家研究了行为指标，包括关注者数量、发帖、评论和点赞的频率，以及夜间和周末帖文的占比。此外，软件还分析了个人资料照片和帖文照片中的面孔数量、头部倾斜和转动、面部表情及颜色。研究人员根据情绪色彩和用词对说明文字和评论进行了评估。

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孤独感的不同表现

发布包含较少面孔照片的参与者更常报告孤独感。即使将抑郁和焦虑症状纳入考量后，这一指标仍与其中两个维度相关。头部向上倾斜的个人资料照片以及面向过去的说明文字，也与更高的孤独感评分有关。

社会孤独，即对更广泛联系人圈子的不满意，与较少的点赞和评论以及较低的含有人脸照片占比相关。情感孤独与缺乏亲密联系有关，且更常与说明文字中更负面的表述、个人资料照片中悲伤或愤怒的表情以及夜间发帖相结合。更频繁地发布帖文也与情感孤独有关。

这项研究采用横断面观察设计，因此无法确定Instagram行为是先于孤独感发生，还是其结果。作者还警告，在使用数字数据识别可能需要支持的人群时，存在隐私风险和可能出现错误。

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