对80个国家和地区283,426名18岁及以上成年人的数据分析显示，体重不足、超重和肥胖的合计患病率为59.5%。据News-Medical报道，该研究发表于《Scientific Reports》期刊。

超重构成该指标的主要部分

科学家使用了2004年至2024年间开展的具有全国代表性的世界卫生组织STEPS调查个人数据。体重指数根据参与者直接测量的身高和体重计算。体重不足定义为BMI低于18.5千克/平方米，超重定义为BMI为25至29.9千克/平方米，肥胖定义为BMI达到30千克/平方米。

研究将人口层面的“营养不良双重负担”定义为体重不足以及超重和肥胖患病率之和。超重和肥胖的合计患病率约为51%，体重不足的患病率约为4%。这些估计值分别计算，因此不能直接相加得出59.5%的总体指标。肥胖患病率单独估计约为19%，超重患病率为25%。

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国家和性别之间的差异

在88%的受调查国家中，女性的合计指标更高。总体而言，女性为64.3%，男性为54.3%，两性之间的中位数差异达到10.4个百分点。这主要反映出女性超重和肥胖患病率较高，而两组的体重不足水平几乎相同。

最低指标出现在卢旺达，为24%；最高指标出现在美属萨摩亚，接近94%。从地区来看，数值从撒哈拉以南非洲国家的近41%到大洋洲的超过83%不等。在低收入国家，该估计值约为37%；在高收入国家，接近78%。

研究人员指出，每个国家仅由一项调查代表。因此，这些结果无法确定各国内部患病率随时间的变化或因果关系。此外，基于BMI的指标未涵盖微量营养素缺乏和其他形式的营养不良。

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