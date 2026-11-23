一项针对92名40至60岁认知健康人群的研究发现，身体成分、代谢健康与大脑中与阿尔茨海默病相关的蛋白质指标之间存在关联。据News-Medical报道，研究结果计划在北美放射学会年会上公布。

四种参与者特征

科学家将有关腹腔脂肪、大腿肌肉和脂肪组织的MRI数据，与体重指数、胰岛素抵抗指标和胆固醇水平相结合。根据这些特征，参与者被分为四组。

第一组的内脏脂肪和皮下脂肪更多，高密度胆固醇水平较低，胰岛素抵抗较高。与第一组相比，第四组的大腿肌肉更多、内脏脂肪水平中度偏高、皮下脂肪较少，且代谢指标更有利。第二组和第三组的脂肪及肌肉组织指标较低，体重指数也较低；第三组的高密度胆固醇水平也更高。

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淀粉样蛋白和tau蛋白

作者利用正电子发射断层扫描测量了淀粉样蛋白和tau蛋白的积累，这两种蛋白质均与阿尔茨海默病有关。第二组记录到最低的淀粉样蛋白水平。在将脑小血管损伤、糖尿病和高血压纳入考量后，第一组的平均淀粉样蛋白水平比第二组高6.7个点。这是在进行此类校正后，各组之间唯一具有统计学显著性的差异。

第三组的tau蛋白水平最低，该组具有更有利的代谢特征。其他组的tau蛋白平均指标约高出5%至12%，其中第三组与第四组之间记录到的差异最大。脂肪组织指标较低的组，根据MRI数据也显示出较低的脑部炎症指标。

需要进一步研究

作者强调，研究结果并不能证明身体成分、代谢健康与阿尔茨海默病之间存在因果关系。这些结果也无法预测某个具体个体是否会患病。下一步应在规模更大、更多样化的参与者群体中验证这些结论，并研究随时间推移发生的变化。

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