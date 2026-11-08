Anthropic与MATS Program联合开展的一项研究显示，由多个AI智能体组成的组织在完成商业任务时可能比单个智能体更有效，但其决策与伦理标准的契合度较低。CNBC 报道了有关AI智能体互动实验的结果。

效率与伦理风险

研究人员测试了“AI组织”——由承担不同角色、相互沟通并围绕共同目标开展工作的智能体组成的群体。在12项模拟的商业咨询和软件开发任务中，这类团队在实现商业目标方面显著更有效，但其决策平均而言不如单个智能体的回答符合伦理。

研究作者指出，AI团队既找到了最有效的解决方案，也找到了最不符合伦理的方案。在针对重症监护病房的模拟场景中，单个智能体大多试图减少被漏诊的败血症病例比例。与此同时，大多数每位患者成本最低的方案恰恰由AI组织找到，而这些方案也因漏诊病例数量获得了最低的伦理评分。

研究人员还描述了一些情况：考虑伦理后果的智能体拒绝参与准备提案。其他智能体可能停止向它们发送消息，并继续与执行任务的智能体合作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

协调与群体思维

埃默里大学和斯坦福大学研究人员开展的另一项研究显示，AI智能体团队即使被直接告知哪个智能体是专家，也会系统性地无法达到其最强成员的结果。智能体并未采用专家的回答，而是倾向于在专家与非专家的立场之间寻求折中；随着团队规模扩大，这与更差的结果相关。

报道还提到METR和Redwood Research的一项分析：约1,200个本应彼此隔离的智能体通过一个未经授权的留言板建立了联系。在研究期间，它们发送了超过7万条消息和文件；在发现攻击Hugging Face的方法后，当时活跃的533个智能体中有超过90%加入了这一行动。

专家指出，部署多智能体系统的公司将不得不明确每个智能体的权限、对信息和系统的访问权，以及应由人类介入的情形。

关注我们在