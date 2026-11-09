一个国际研究团队预测，全球变暖将在2029年达到较工业化前时期高1.5°C的水平。据《明镜周刊》报道，这项研究发表于《自然·气候变化》期刊。

各地区升温并不均衡

由加拿大维多利亚大学弗朗西斯·兹维尔斯领导的科学家团队发现，不同地区的升温速度存在显著差异。截至2025年，俄罗斯北极地区升温约3.3°C，北美东北部升温2.6°C，西欧和中欧升温超过2°C。

中非、东南亚和南太平洋的部分地区气温上升较慢。特别是，新西兰的升温幅度略高于1°C。作者估计，区域变暖已达到全球升温1.5°C时预期水平的90%至94%，以及升温2°C时预测水平的65%至76%。

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人类活动的影响

为评估工业化开始以来的气温变化，研究人员采用了Kriging for Climate Change统计方法，将气候模型与观测结果进行比较。他们分别分析了温室气体和气溶胶的影响。

科学家得出结论，人为因素几乎应对所有已记录的区域变暖负责。温室气体被认为是主导因素，而气溶胶则部分抵消了由其引起的升温，尤其是在北半球的工业地区。同时，作者指出，结论的质量取决于所使用的气候模型。

全球范围内的1.5°C门槛已在单独的2024年达到；根据哥白尼地球观测计划，该门槛也可能在2026年达到。对于《巴黎气候协定》而言，决定性因素不是某一年的数值，而是较长时期内的平均值。

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