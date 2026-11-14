巴塞罗那全球健康研究所ISGlobal的研究人员与法国国家健康与医学研究院Inserm合作，发现孕期和儿童期环境因素与截至青少年期的一系列健康指标之间存在关联。News-Medical报道了这项研究的结果；该研究作为人类早期生命暴露组（HELIX）项目的一部分发表在《Science Advances》期刊上。

近200项环境因素

科学家分析了产前阶段的69项暴露因素和儿童期的129项因素，并将其与在6至11岁以及12至18岁期间评估的11项健康指标进行比较。他们考察了四类指标：包括体重指数和血压在内的心血管代谢指标、心理健康、呼吸系统疾病以及过敏问题。

分析的因素包括饮食、体育活动、睡眠及其他个人习惯、烟草烟雾、室内和室外空气污染、化学物质、金属以及建成环境的特征。研究人员将暴露组定义为一个人在一生中接触到的所有环境影响的总和。

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与多项健康指标的关联

分析确定了6项产前因素和42项儿童期因素，它们同时与多项结果或多组健康指标相关。没有任何因素与全部四组指标相关，但所选暴露因素中约每三项就有一项与其中不止一组相关。

具体而言，母亲在孕期吸烟与儿童在幼年和青少年期较高的体重指数及更明显的外化行为表现相关。它还与青少年更多的注意缺陷多动障碍症状相关。母亲在孕期较高的肉类摄入量与儿童多项心理健康指标和哮喘相关，也与儿童期喘鸣和皮炎相关。

开放数据图谱

作者创建了一个开放式互动图谱，展示生命早期暴露组与儿童健康指标之间的关联。该图谱可用于查看环境因素、健康指标和发育阶段之间已发现的关系。科学家强调，这项研究记录的是关联而非证明因果关系；要确定因果关系，需要在更大且更多样化的人群中开展进一步研究。

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