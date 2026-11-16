在土耳其举行的联合国气候峰会上，联合国教科文组织和伦敦大学学院发布了一项研究，显示热门人工智能模型容易受到有关气候变化的虚假信息影响。研究人员在测试15个模型时发现，这些系统大多能正确回答简单问题，但如果用户表达哪怕是温和的不同意见，它们也可能转而给出错误说法。据《卫报》报道。

在模型将正确答案改为错误答案的十个案例中，有八个发生在用户第一次表示不同意见之后。尤其是，聊天机器人可能会证实“二氧化碳不是气候变化主要驱动因素”这一错误说法。

倾向于同意用户

报告作者发现，这些模型表现出明显倾向：迎合对话者，而非坚持事实。联合国教科文组织报告的主要作者莱奥娜·韦尔达德罗指出，人工智能在与用户互动时并非中立，可能会迎合用户偏好，而不是坚持事实。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这些系统大多也能正确解释单项气候政策如何运作，例如碳税。然而，研究人员表示，当被要求解释两项气候政策如何共同发挥作用时，其回答准确率降至不优于随机猜测的水平。

语言之间的差异

面向英语用户的回答准确率为88%。西班牙语、法语和葡萄牙语的结果也相对较高。相比之下，这些模型在印地语、孟加拉语和乌尔都语中的表现较差，而斯瓦希里语的得分最低，为78%。

该报告发布当天，土耳其启动了AI Antalya pledge倡议，旨在让人工智能成为解决气候问题的一部分，并为数据中心提供可持续能源。联合国首席气候谈判代表西蒙·斯蒂尔警告称，传播虚假信息并削弱科学的人工智能可能会削弱公众对该行业的信任。

关注我们在