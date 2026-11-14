对2006年至2026年间168项与该技术相关专利的分析显示，中国拥有全球约80%的海底数据中心领域专利。《南华早报》报道称，该研究由两名来自天津的中国专家开展。

该研究作者来自专利审查协作中心和国家海洋数据与信息服务机构。研究发表于中文期刊《Journal of Marine Information Technology and Application》。研究人员指出，中国在工程解决方案方面具有优势，尤其是在模块化建设以及直接在运行现场进行维护方面。

技术发展

2014年之前，相关研发主要由美国、挪威和加拿大的海洋工程公司及研究机构开展。当时每年提交的专利申请不足三项，重点集中于能够承受压力的密封舱体和水下基础设施。

2015年至2020年，申请数量增加。开发者致力于舱体设计、热管理系统和供电。技术目标从验证原则上的可行性转向确认可长期水下运行的可靠性。研究人员指出，自2021年以来，中国已成为该行业增长的主要来源。

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韩国以17项专利位居第二，这些专利主要涉及数据中心模块的部署和结构设备的开发。美国在系统架构、供电和本地数据处理领域拥有八项专利。包括挪威和英国在内的欧洲国家拥有六项专利，涉及水下生产控制、供电和自动化维护。

海水冷却

海底数据中心利用海水作为自然冷源来散热。根据所引数据，陆上数据中心消耗全球多达3%的电力，其中空调约占这一总量的三分之一。

此类设施可减少冷却所需的能源和水资源消耗，也不需要稀缺的土地。研究作者建议进一步研究海上风电与海底数据中心的整合，并评估其运行的长期环境影响。

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