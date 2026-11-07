一项小鼠研究发现，雌鼠平均会选择比雄鼠更温暖的表面，而睾酮以及皮肤神经末梢中的受体蛋白可能会影响这种差异。Live Science报道了这项于10月28日发表在《Journal of Physiology》上的研究。

温度选择的差异

在实验中，30只雄鼠和27只雌鼠可以在两块相邻的板之间移动。其中一块保持在33°C，另一块的温度则发生变化。摄像机记录了动物在每个表面停留的时间。

当第二块板更冷时，两种性别的小鼠都更常停留在33°C的表面上。然而，当第二块板的温度为38°C时，雌鼠在较温暖表面上停留的时间明显长于雄鼠。雄鼠选择的平均表面温度约为32°C，雌鼠则为36°C。

研究人员还测量了动物的内部体温和皮肤温度，未发现雄鼠和雌鼠在这些指标上存在显著差异。由于笼子顶部是开放的，作者将表面选择与皮肤感觉而非空气温度联系起来。

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激素和受体的影响

科学家通过基因手段去除了小鼠体内一种对热作出反应的蛋白质。此后，雄鼠对较温暖表面的回避减少，其偏好的温度升至约35°C，更接近雌鼠的水平。在雌鼠中，去除或阻断这种蛋白质没有明显效果。

阻断凉感受体削弱了两种性别动物对寒冷板面的回避。同时，雌鼠在温暖表面上停留的时间减少，而雄鼠对这些表面的偏好没有变化。

在阻断睾酮生成后，雄鼠数周后开始更常停留在温度为38°C的表面上。被给予睾酮的雌鼠失去了对较温暖温度的明显偏好。雌激素和孕酮没有改变雄鼠的温度偏好，阻断这些激素对雌鼠也没有影响。作者指出，睾酮并不能完全解释这种差异，其影响感觉蛋白的机制仍有待研究。

这项工作没有进行人体实验。同时，作者指出，人类也具有类似的感觉蛋白。

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