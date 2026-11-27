研究人员分析了新加坡502名儿童的数据，发现1岁和约6岁时更长的屏幕观看时间，与9岁时较低的学业表现以及10.5岁时较弱的工作记忆有关。ScienceDaily援引发表在《World Journal of Pediatrics》上的一项研究报道称。

儿童追踪数据

来自Inserm和新加坡国立大学的科学家使用了“Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes”队列的数据。父母在六个时间点报告了儿童的屏幕使用时间，覆盖从幼儿早期到儿童中期。研究人员随后评估了参与者的学业成就和工作记忆。

工作记忆是暂时保留和处理信息的能力。它尤其是执行指令、解决数学问题、理解句子以及在完成任务时保持信息所必需的能力。

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为何突出1岁和6岁

研究人员记录到的最大统计效应出现在1岁时的屏幕使用时间。该关联也在约6岁时出现——这一年龄段的儿童通常开始接受正规学校教育。与此同时，这项研究未发现2岁和3岁时存在具有统计学意义的关联。

作者推测，观看屏幕可能会取代对认知发展重要的活动：与成人交流、想象性游戏以及直接探索周围世界。不过，该研究确定的是关联，而非证明屏幕使用时间本身直接导致较差的学业或认知结果。

世界卫生组织和美国儿科学会总体建议，在生命最初的18至24个月避免接触屏幕；对于2至5岁的儿童，则将其限制在每天不足一小时。研究人员还指出，后续工作应考虑数字内容的质量、设备类型以及观看期间父母与孩子之间的互动。

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