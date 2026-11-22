一项理论研究表明，在极其特定的条件下，黑洞可能会碎裂成更小的天体。在通常的四维广义相对论模型中，这种情景几乎不可能发生，但接近理论允许的最大速度旋转的孤立黑洞可能是例外。

Live Science报道称，相关论文于10月22日发表在《Physical Review D》期刊上。作者采用了多种数学建模方法，并研究了所谓的“裤子对”拓扑结构——即一个事件视界分裂为两个的方案。

普通黑洞的限制

研究人员分析了事件视界——任何物体，包括光，都无法从黑洞中逃离的边界。他们通过比较可能分裂前后不同的时空切片，简化了对这一过程的建模。

对于不旋转的史瓦西黑洞，分裂将受到热力学定律的禁止。对引力波的观测与黑洞表面积不会减小这一假设一致。此外，即使发生分裂，碎片也会在引力作用下极快地再次合并。

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该论文共同作者、南丹麦大学理论物理学家曼努埃尔·德尔·皮亚诺解释说，快速旋转可能让碎片在来得及重新结合之前飞散开来。在这种情景下，事件视界的赤道将以接近光速的速度移动。

额外维度与小碎片

作者还研究了具有超过四个维度的时空模型，以及包含修正引力的情景。在这类理论模型中，超高速旋转可能促进碎裂。在“黑弦”模型中，黑洞可能沿额外维度拉长，并分裂为多个较小天体，如同线上的珠子。

根据一项计算，对于质量为十个太阳质量的黑洞，质量数倍于吉萨大金字塔、被压缩至小于质子尺寸的碎片，在能量上可能更有利。科学家预计，可能在大爆炸后不久形成的小型原初黑洞，潜在地更容易发生这种分裂。同时，这项研究确定了分裂何时不违背熵和守恒定律，但并未证明它确实会发生。

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