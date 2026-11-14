针对注意缺陷多动障碍（ADHD）儿童的常见学校教学调整，未显示出对课堂行为或学业成绩的显著改善。佛罗里达国际大学儿童与家庭中心的研究人员在一项随机临床试验中得出了这一结论，News-Medical报道。

测试了哪些调整措施

科学家评估了四种常用方法：延长完成任务的时间、频繁休息、允许站在课桌前学习，以及在干扰因素较少的环境中学习。这些方法均未显著改善学生的行为或短期测验成绩。其中一些调整措施还与学习效率下降有关。

该研究发表于《JAMA Pediatrics》期刊。研究在夏季治疗项目（Summer Treatment Program）框架内开展，该项目为ADHD儿童提供结构化课堂活动和娱乐活动。研究纳入了255名从幼儿园到六年级的儿童，他们于2022年至2025年开始参与；235名参与者完成了研究。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与其他方法的比较

研究人员评估了不同条件下课堂违规行为、完成任务时的效率以及测试结果。与常规课堂条件相比，行为干预使违规次数减少了37%。与安慰剂相比，兴奋剂药物治疗使这一指标降低了61%，并将正确完成任务的比例提高了22%。

研究负责人、心理学教授格雷戈里·法比亚诺表示，即使与行为干预或药物联合使用，受测试调整措施仍未产生显著效果，这令研究人员感到意外。作者建议更多关注有证据支持的方法：每日报告卡、明确的期望、一致的反馈、表扬，以及对实现个人目标的奖励。

同时，研究人员警告称，这项工作是在治疗项目中结构化的夏季课堂内进行的，而非普通学校。因此，还需要进一步研究，以检验在日常学校环境中是否会出现相同结果。

关注我们在