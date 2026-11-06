国际PROSpect临床试验显示，对于患有儿童急性呼吸窘迫综合征（PARDS）的儿童，早期常规采用俯卧位或高频振荡通气（HFOV）并不能增加脱离机械通气的天数。News-Medical报道称，该研究发表于《The Lancet》期刊。

PROSpect研究数据

这项随机试验纳入了来自18个国家75家医院的424名儿童。研究人员比较了早期采用俯卧位与仰卧位的效果，并比较了HFOV与常规机械通气。

在主要指标——截至第28天的脱离呼吸机天数——方面，各组之间未发现具有统计学意义的差异。28天内的总体死亡率为10%，各组在这一指标上也未记录到显著差异。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

操作安全性

俯卧位与更高发生率的气道阻塞和压力性皮肤损伤相关。使用HFOV则与更大的血流动力学不稳定性相关。

该研究的资深作者、费城儿童医院的Martha A.Q. Curley指出，两种方法都可继续作为抢救治疗工具，尤其是在无法维持肺保护性通气安全限度时。同时，试验结果不支持将其作为中度和重度PARDS的一线治疗进行常规使用。

关注我们在