发表在《PLOS Digital Health》期刊上的一项研究发现，与没有这一诊断的人相比，腰痛患者的腹部肌肉总体积并没有更小。正如ScienceAlert报道，结果表明，腹肌无力不一定是下背部疼痛的原因，而仅靠加强腹肌可能不是充分的解决办法。

分析超过3.3万张CT扫描图像

由斯坦福大学机械工程师凯瑟琳·马鲁西奇参与的研究团队，使用深度学习模型分析了23,508名患者的超过33,500张腹部计算机断层扫描图像。

电子病历数据显示，2,622名参与者被诊断为腰痛。他们与2,577名没有此类疼痛的人进行了比较，后者按性别、年龄和身体质量指数进行匹配。作者指出，此前针对这一问题的大多数影像学研究规模约小25倍。

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肌肉与脂肪的比例

科学家没有发现两组在肌肉组织总体积或腹腔内脂肪分布方面存在差异。与此同时，腰痛组腹部区域的平均肌肉与脂肪比例在统计学上更低。

研究人员强调，这些结论并不意味着肌肉对背部健康不重要。CT扫描无法全面评估肌肉力量，但结果表明，更大的腹部肌肉体积并不能保证免受疼痛影响。作者建议进一步研究单块肌肉和局部变化，并关注运动控制，而不只是肌肉组织的总体积。

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