澳大利亚拉筹伯大学的研究人员发现，在物理治疗师监督下进行为期四个月的渐进式运动和教育计划，可改善年轻人在前交叉韧带（ACL）重建术后的膝关节状况。与此同时，科学家没有发现此类运动会损害膝关节软骨或加重早期骨关节炎的迹象，ScienceDaily报道。

184名患者参与试验

SUPER-Knee临床研究共有184名18岁至40岁的成年人参与。所有人在手术后一年至三年间均出现膝关节症状。部分参与者被安排参加运动计划，其他人则接受了一次教育课程，以比较结果。

接受物理治疗师监督下四个月康复治疗的参与者表示，其膝关节健康状况改善，疼痛减轻，生活质量提高。他们的肌肉力量也有所增强。研究结果发表于《内科医学年鉴》。

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早期骨关节炎风险

根据研究人员提供的数据，大约一半患者在ACL重建术后两年仍对其膝关节状况不满意。约一半患者在手术后十年内也会出现早期骨关节炎迹象，且往往在40岁之前。

研究负责人、副教授亚当·卡尔韦诺尔表示，结果证实了将运动与教育相结合对早期骨关节炎风险较高的年轻人而言是安全的。同时，该试验并未确定该计划是否能够从长期来看预防骨关节炎。

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