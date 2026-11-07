University Hospitals Cleveland 医疗中心泌尿科研究所的研究人员发现，与获处方使用 β-3 激动剂的患者相比，开始服用抗胆碱能药物的膀胱过度活动症患者中，痴呆症的发生率并未更高。关于这项于2026年11月6日发表在《JAMA Network Open》上的研究结果，News-Medical进行了报道。

超过83万名患者的数据

作者使用了全国性电子病历数据库 Epic Cosmos，并对830,393名年龄在40至90岁之间的成年人进行了追踪。参与者在2012年至2025年期间首次接受膀胱过度活动症治疗。

无论是在两类药物之间，还是在具体药物之间，痴呆症发生率都相似。抗胆碱能药物是该疾病二线药物治疗的基本选择。β-3 激动剂是较新的药物类别，此前被认为对大脑更安全。

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结论的局限性

该研究的主要作者、泌尿妇科医生 David Sheyn 指出，研究结果需要再次得到证实，之后才可能影响临床指南。据他所说，在可以使用的情况下，β-3 激动剂仍被认为是更好的选择。

研究人员强调，这项工作比较的是两类药物，且未涵盖未接受药物治疗的患者。因此，它并不能证明这些药物不存在痴呆风险。它也不能证实膀胱过度活动症本身是痴呆症的早期迹象，尽管发现的规律与这一假设一致。

Sheyn 补充说，抗胆碱能药物可能会产生与记忆和认知功能相关的短期副作用。据他所说，这些症状会在停止用药后消失。

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