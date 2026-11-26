截至2020年，泥炭地排水约占人类活动导致的地球能量平衡总变化的2.7%。由麻省理工学院的杰万·于领导的研究团队得出了这一结论，Ars Technica报道。

排水后的排放

泥炭地包括沼泽等有机质以厚层形式积累的区域。研究人员估计，泥炭沉积物储存了约6000亿吨碳——超过地球上全部活体植被中的碳储量。

在持续淹水的条件下，水中的氧气会迅速耗尽，因此有机残留物分解得更慢。其中一部分碳会以甲烷的形式进入大气。通过沟渠排干泥炭地会降低水位，使泥炭接触氧气。这会减少甲烷排放，但会显著增加二氧化碳排放。

自1800年以来的评估

科学家利用现代对泥炭地气体排放的测量结果，建立了一个取决于水位的全球CO₂和甲烷排放模型。随后，他们将其与始于1800年的历史泥炭地排水重建数据结合起来。

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根据计算，2020年CO₂排放对地球能量平衡的额外影响约为每平方米83毫瓦，而甲烷排放减少产生了每平方米负9毫瓦的效应。综合结果达到每平方米73毫瓦。考虑到误差，这相当于人为导致的能量平衡总变化的1.8%至3.6%。

研究人员将超过一半与泥炭地排水相关的CO₂排放归于欧洲，近四分之一归于东南亚，另有14%归于北美。东南亚的贡献仅在最近几十年急剧增加。

到2100年的情景

该模型还显示，如果泥炭地水位维持在2020年的水平不变，其总体影响到2100年可能增至每平方米138毫瓦。适度恢复水位可以抑制这一增长，而更大规模的恢复则可能使这一影响较2020年的数值略有下降。

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