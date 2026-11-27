流行病波次期间进化压力的变化，可能限制SARS-CoV-2在单个谱系内的渐进适应，并促使其突然被替代。这是发表在《Virologica Sinica》期刊上的一项研究得出的结论，News-Medical报道。

突变选择如何变化

研究人员分析了2020年至2024年间八个主要SARS-CoV-2分支中的全球感染动态、刺突蛋白序列多样性以及病毒的实验特征。他们考察了受体结合、进入细胞以及逃避抗体的能力。

研究作者明昆·李表示，在一波疫情的早期阶段，选择有利于病毒具有更高的传播性，并清除有助于逃避免疫反应、但同时会削弱受体结合的突变。当一波疫情中的累计感染数量超过约70%时，作者得出结论认为，群体免疫的增强会使选择急剧转向免疫逃逸。

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进化异步性

该论文第一作者文泰·马将这一现象称为“进化异步性”：突变并非在其具备传播优势的时刻出现。在病毒传播高峰期，遗传多样性增加，并出现许多能够逃避抗体的变异株。然而，在一波疫情的早期阶段，它们尚不具备选择优势，并会因遗传漂变而迅速消失。

在后期阶段，当逃避抗体对病毒变得更有利时，感染病例数已经在下降，遗传多样性也随之减少。前向时间进化建模证实，这种“瓶颈”既需要病毒种群数量的变化，也需要选择压力的波动。作者认为，这可能为高度不同的变异株传播创造条件，其中包括在慢性感染期间进化而来的变异株。

研究人员还指出，在机器学习模型中，将流行病波次阶段与功能指标一并纳入考量，改善了对新单倍型优势的预测。对于早期预警系统，他们建议使用可实时获得的基因组指标，特别是标准化单倍型多样性。

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