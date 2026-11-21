一项新研究解释了先天免疫细胞如何能够长期保持更快应对微生物的准备状态。正如Live Science报道，烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+）可能在这一过程中发挥重要作用，它可抑制KDM5a酶。

表观遗传记忆

先天免疫是人体的第一道防线。其细胞，包括巨噬细胞，可以进入所谓的训练状态：在接触威胁后，它们随后能够更快、更强地应对病原体。这种记忆并不与DNA序列的改变有关，而是通过表观遗传变化产生——即调控基因活性的方式。

细胞中的DNA缠绕在组蛋白上。DNA包装的紧密程度决定了某些基因的活性。炎症相关基因附近的表观遗传标记可使其维持在准备快速激活的状态。然而，尽管细胞拥有能够去除这些标记的酶，此前仍不清楚这些标记如何能持续数周或数月。

NAD+的作用

这项于10月30日发表在《Science Immunology》期刊上的研究，使用了小鼠免疫细胞、实验室小鼠以及实验室条件下的单个人类细胞。先前的研究表明，训练状态免疫细胞中的代谢变化会增加NAD+的产生。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

NAD+通常会在酶促反应中被消耗。在这种情况下，该分子与KDM5a结合——KDM5a是一种能够擦除表观遗传标记的酶——但不会被消耗。相反，它抑制KDM5a的作用，使细胞能够保持训练状态，并在接收到新的信号后启动炎症反应。

在小鼠实验中，降低或从免疫细胞中去除NAD+会使其无法进入训练状态。在患癌小鼠中，这削弱了免疫系统攻击肿瘤细胞的能力。研究人员还在老龄小鼠中观察到，NAD+水平以及先天免疫系统应对威胁的能力同时下降。

未参与这项工作的专家穆萨·姆兰加指出，关于人类细胞的数据远比小鼠实验结果有限，且需要进一步证实。他表示，这些结果并不能说明，仅仅提高NAD+水平就会成为癌症、阿尔茨海默病或与年龄相关的免疫功能减弱的治疗方法。

关注我们在