一个国际研究团队得出结论，大约3.8亿年前早期四足脊椎动物最早出现的明显颈部过于僵硬，无法实现显著的头部运动。这对一种长期存在的解释提出了质疑，即颈部的出现主要是为了让早期四足动物无需转动整个身体就能观察周围环境，ScienceDaily报道。

模型显示活动能力有限

科学家结合了化石遗存数据、对现代鲟鱼的实验以及对古代动物解剖结构的计算机建模。10月14日发表在《Nature》期刊上的研究结果显示，即使颅骨在解剖结构上与肩带分离，脊柱的构造仍显著限制了颈部的活动能力。

分析对象尤其包括早期四足动物和Tiktaalik——一种于2006年描述的化石鱼类。其遗骸发现于加拿大努纳武特地区的埃尔斯米尔岛。Tiktaalik是最早拥有四肢的脊椎动物的近亲，因此其解剖结构有助于重建从水生生活方式向陆生生活方式过渡的中间阶段。

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鲟鱼帮助研究脊索

评估活动能力的关键是脊索——位于脊柱内部的一根长而柔韧的组织杆。在早期四足动物中，脊索比单个椎骨大得多，而软组织几乎不会保存在化石材料中。鲟鱼具有类似的脊柱结构，因此研究人员测量了其脊索的机械特性，并将这些数据用于古代动物模型。

据该研究第一作者、乌普萨拉大学的达娜·科尔奈塞尔介绍，早期四足动物无法像现代陆生动物那样转动头部。它们抬头的能力并不高于鱼类，有时甚至更低。模型也没有考虑肌肉、皮肤和皮肤中的骨质成分带来的额外限制，因此实际活动能力可能还要更低。

作者认为，头部与肩带的分离可能并非是为了观察周围环境的适应，而是与骨骼变化一同出现；这些变化使前肢能够支撑身体并参与移动。他们的结论是，更大的颈部灵活性是在后来形成的。

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