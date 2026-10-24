生活在南高加索地区、距今5.7万年至2.7万年前的狩猎采集者，在40至200公里的范围内维持着社会联系。一个国际科学家团队在研究现代亚美尼亚、格鲁吉亚及邻近地区后得出了这一结论，《耶路撒冷邮报》报道。

远距离联系的痕迹

研究人员结合考古学、地质学和古生态学数据，以重建小规模且分散的人群在南高加索多样化地貌中的移动方式。

石器和黑曜石制品表明，社群之间存在远距离迁移和联系。尽管狩猎采集者社群人数较少，且彼此相距甚远，但他们并未处于孤立状态。

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旧石器时代之间的过渡

在南高加索和亚美尼亚高原发现的相似传统表明，人们在远距离间交换知识并维持社会联系。这项工作由耶路撒冷希伯来大学的阿里尔·马林斯基-布勒博士领导。

科学家研究了从中旧石器时代向上旧石器时代的过渡。他们认为，收集到的数据并不表明一种人群或文化迅速取代另一种，而是显示出一个渐进过程，在这一过程中，不同文化和传统共存了数千年。

研究作者指出，要解释古代社群对大规模变化的反应，应当不仅考虑流动性，还要考虑环境条件、人口数量和社会网络。

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