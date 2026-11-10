对英国 UK Biobank 495,269名参与者数据的分析显示，饮用咖啡与较低的房颤风险有关。房颤是最常见的心律失常。每天饮用2–3杯咖啡的人群中观察到的关联最为明显，News-Medical报道。

观察结果

研究人员对参与者进行了中位数为13年的随访。志愿者在研究开始时的平均年龄为57岁，在随访期间共有37,261人被诊断为房颤。

在考虑年龄、性别、族裔背景、身体活动水平、教育程度、吸烟、饮酒、体重指数、收入和其他因素后，饮用咖啡者的房颤风险估计比不饮用者低7%至11%。最低风险估计出现在每天2–3杯的水平。同时，随着饮用量增加，风险并未逐步下降。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于茶的数据及局限性

对于茶，研究人员发现的关联较不明显且一致性较低：每天饮用2–3杯的组别风险低5%。其他饮用水平的估计值更小，因此作者呼吁谨慎解读这些结果。

这项工作具有观察性，因此不能证明咖啡或茶能够预防房颤。参与者仅在研究开始时自行报告饮料消费情况；作者也没有测量咖啡因含量，或对杯子大小、冲泡方式和饮料浓度进行标准化。咖啡分析还纳入了无咖啡因选项，因此这些结果不能仅用咖啡因的作用来解释。

关注我们在