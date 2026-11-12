一项针对年轻成年人的小型初步研究将更频繁的每日电子烟使用与肺功能下降联系起来。据News-Medical报道，研究人员分析了22名年龄在21至35岁之间、目前主要使用电子烟的使用者的检查结果。

研究如何进行

参与者在研究开始时接受了肺功能检测，并在平均12个月后再次接受检测。他们还报告了自己在一天中使用电子烟的频率。检测于9:00至11:00进行，即使用任何烟草产品12小时后。

研究人员测量了第一秒用力呼气容积，即FEV1，也就是一个人在一秒钟内能够从肺部呼出的空气量。他们还评估了用力肺活量——深吸气后能够快速且用力呼出的空气总量——以及这些指标的比值。

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与电子烟使用频率的关联

在第二次检查期间，该组记录到FEV1出现统计学显著下降。在考虑年龄、性别、种族、身高和电子烟使用频率后，研究人员还观察到一种趋势：随着一天中使用电子烟次数的增加，FEV1下降得更多。不过，这一调整后的趋势未达到统计学显著性。

与每天使用电子烟零至四次的参与者相比，每天使用电子烟5至9次与FEV1减少100毫升有关。每天使用10至29次时，这一数值为190毫升；每天30次及以上时，则为240毫升。

作者指出了这项工作的局限性：样本量小、仅有两个测量阶段，以及没有不使用烟草产品人群的对照组。他们认为，需要更长期的观察和对照组，以评估FEV1加速下降以及慢性阻塞性肺疾病的可能风险。

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