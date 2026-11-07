研究将DINCH与新生儿体重下降相关联——《卫报》

美国一项基于超过6600例妊娠数据的研究，将较高水平的增塑剂DINCH与新生儿体重和身长下降相关联。该物质用于软质塑料食品包装、玩具、医疗器械、纺织品和地板覆盖材料中，《卫报》报道。

研究数据

该分析由NYU Langone Health的专家开展，使用了美国联邦项目Environmental influences on Child Health Outcomes的数据。在多达70%的参与者尿液样本中检出了DINCH。该物质水平较高与儿童被归类为小于胎龄儿的可能性更大有关——即在相同孕周出生的婴儿中，体重低于第10百分位数。

根据作者的计算，DINCH暴露水平增加十倍与新生儿体重减少27克有关。相比之下，婴儿出生时的平均体重约为3400克。研究还指出，这一结果在拉丁裔母亲和受教育程度较低的女性中更常被记录到。

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替代邻苯二甲酸酯

DINCH是1,2-环己烷二甲酸二异壬酯的缩写名称。它被用于使塑料更具柔韧性和耐用性；该物质尤其可能存在于保鲜膜和塑料葡萄酒塞中。在美国和欧盟监管机构开始针对包括DEHP在内的有毒邻苯二甲酸酯增塑剂采取措施后，它开始被更积极地使用。

此前在动物和人类细胞中开展的研究表明，DINCH的分解产物可能影响对胎儿发育至关重要的激素过程，也可能引发炎症。作者评估认为，炎症可能影响营养物质和氧气向胎儿的输送。根据研究引用的数据，DINCH的全球总产量从2002年的25000吨增长至2024年的400000吨。

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