研究人员分析了1500年至1800年间欧洲发生的160次饥荒事件，发现与厄尔尼诺相关的赤道太平洋变暖与粮食危机之间存在联系。据News-Medical报道，在中欧，1°C的温度异常几乎使饥荒发生的估算年概率翻倍——从中性条件下的7%升至13.9%。

潮湿年份与较低收成

该研究发表在《Nature Food》期刊上。参与者包括来自哥伦比亚大学、NASA戈达德空间研究所、都柏林三一学院、斯德哥尔摩大学及其他欧洲大学的气候学家和历史学家。

科学家利用了欧洲九个地区粮食危机的时间序列、用于重建海洋表面温度的树木年轮数据，以及有关收成和价格的信息。他们得出结论，太平洋较暖的年份与中欧和巴尔干地区的过量降水相吻合。

在厄尔尼诺影响更强的地区，出现1°C异常后，黑麦和小麦收成平均下降6.2%。大麦和燕麦的反应较弱，作者将此归因于它们对潮湿条件具有更高的耐受性。研究人员警告称，现有的历史收成数据有限，且地域分布不均。

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价格与粮食危机持续时间

在研究涉及的九个地区，厄尔尼诺还与更长的饥荒持续时间有关。根据模型估算，与中性条件相比，1°C异常使已经发生的饥荒结束速度平均降低24%。在异常值为+2°C的强厄尔尼诺期间，饥荒持续超过三年的概率比异常值为−1°C的拉尼娜期间高约28个百分点。

对44个城市粮食价格的分析显示，在1°C异常发生一年后，累计涨幅最高达6.8%。价格在约八年内逐步回到基准水平。鱼价大约在两年后开始上涨，并在三年后达到4.4%的峰值，尽管捕捞数据并未显示出明显变化。

作者强调，饥荒是由气候、收成、市场和社会经济条件的相互作用形成的。同时，气候重建、有关作物产量的不完整信息，以及缺乏关于跨区域粮食贸易的可靠数据，限制了结论的精确性。

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