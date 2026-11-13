研究将不规律睡眠与焦虑和抑郁联系起来——News-Medical

美国加州大学旧金山分校和加州大学圣地亚哥分校的科学家发现，不规律的睡眠—清醒作息与更明显的焦虑、抑郁和孤独症状之间存在关联。据News-Medical报道，这项研究于11月12日发表在《Scientific Reports》期刊上。

近2.3万名参与者的数据

研究人员分析了约2.3万名TemPredict项目参与者的信息，该项目于2020年启动。该项目最初旨在确定，可穿戴设备数据是否能在人员察觉症状前帮助检测COVID-19。参与者平均提供了154天的睡眠数据。他们的平均年龄为46岁，女性比例略低于样本的一半。

参与者佩戴智能戒指，其传感器记录运动和生命体征，并据此确定大致的入睡和醒来时间。科学家为每个人计算了睡眠规律性指数——一项从0到100的指标，分数越高意味着日常作息越稳定。

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规律性指标的差异

参与者每月在问卷中自行评估抑郁、焦虑和孤独症状。没有抑郁症状或症状轻微者的平均睡眠规律性指数分别为84和83。中度症状者为81，重度症状者为75。

焦虑水平正常的参与者平均指数为84，而重度焦虑者为79。更强烈的孤独感也与较不规律的睡眠和醒来时间有关。

作者指出，这种关联可能是双向的：不规律睡眠既可能是与心理健康恶化相关的因素，也可能是其症状。后续研究应检验，建立更稳定的睡眠作息是否能够改善人们的心理状态。

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