一项涵盖31个国家、71,703人的国际研究发现，较低的社会经济地位与老年阶段更高水平的身体衰弱有关。研究对象所在国家包括美国、中国及多个欧洲国家。社会经济群体之间的差距会随年龄增长而扩大，News-Medical报道。

这项由伦敦国王学院科学家领导的研究发表在《BMC Medicine》期刊上。研究人员在英格兰记录到社会经济群体之间衰弱评分的最大不平等。

差距随年龄增长而扩大

研究人员使用0至100分的量表评估衰弱程度，该量表反映健康问题和功能限制所占比例：分数越高，衰弱程度越高。50岁时，社会经济地位最低组参与者的评分比最高组代表高近7分。

到80岁时，这一差异扩大至约12分。研究作者指出，随着年龄增长，身体衰弱方面的社会经济差异变得更加明显。

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如何评估健康状况

衰弱指数涵盖27个健康方面，包括参与者报告的慢性疾病以及认知功能评估结果。社会经济地位根据教育水平和家庭总财富确定。教育分为初等、中等和高等教育；财富包括住房、企业、交通工具和储蓄，不计入债务和贷款。

科学家将社会和身体不活跃列为与较低社会经济地位人群更高衰弱水平相关的主要因素。他们还考虑了吸烟和过量饮酒。作者评估认为，在中年和老年阶段保持更多身体和社会活动，可能有助于减少晚年衰弱。

身体衰弱是指生理储备下降，以及在日常活动中遇到困难，包括行走或穿衣。它与更高的残疾风险、依赖他人帮助、住院和死亡风险相关。

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