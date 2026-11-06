研究将美国食品价格上涨与焦虑联系起来——News-Medical

宾夕法尼亚州立大学的研究人员将美国食品价格上涨与家庭支出增加联系起来，同时也与食物供应不足风险上升和心理健康指标变差有关。News-Medical报道了这项发表在《Applied Economic Perspectives and Policy》期刊上的研究结果。

全国调查数据

作者使用了 Household Pulse Survey 的数据，这是一项由美国人口普查局开展的大型代表性调查。他们分析了家庭每周在食品和熟食上的支出、食物供应不足指标，以及受访者心理状态的数据。

研究人员表示，2020年至2024年间，美国商店的食品价格上涨了20%以上，涨幅超过总体通胀水平。他们将新冠疫情、与气候相关的供应中断以及能源成本上升列为价格上涨的因素。

四种应对模式

研究团队识别出四种家庭行为类型。其中约44%的家庭几乎没有改变购物习惯。另有28%的家庭转向更便宜的非品牌商品，选择价格较低的商店，并减少外出就餐。

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约20%的家庭采取了更广泛的措施：削减开支、推迟大额购买，在个别情况下还推迟医疗治疗。其余8%则采取了更激进的做法：从事额外工作、使用信贷或贷款、减少储蓄和退休金缴款，以及削减取暖或电力支出。

策略并不总能避免困难

在全部四个群体中，通胀都与食品支出增加、食物供应不足可能性上升以及心理健康指标变差有关。同时，风险水平存在差异。在采取最严格限制措施的家庭中，食物供应不足和焦虑指标的增幅属于最低之列。研究人员推测，该群体在通胀加剧之前可能就已经特别脆弱。

该研究的主要作者、农业经济学副教授Yizao Liu指出，密集的节省开支方式往往不是成功适应的标志，而是显著财务压力的信号。她认为，将食品援助、住房成本补偿和心理健康资源结合起来的综合支持，可能比单独的项目更有效。

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