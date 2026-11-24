在加拿大北极地区，劳伦泰冰盖的遗存——巴恩斯冰盖——约在2000年前开始再次扩张。然而，到了20世纪60年代，这一趋势转为冰层退缩。研究人员认为，这可能是一个被全球变暖打断的新冰期的早期阶段，ScienceDaily报道。

冰层下的植物

哥伦比亚气候学院拉蒙特-多尔蒂地球观测站的地球化学家尼古拉斯·扬和约尔格·谢费尔与同事研究了劳伦泰冰盖的历史。过去，它覆盖了加拿大大部分地区和美国北部，而位于努纳武特巴芬岛中部的巴恩斯冰盖是其最后一个保存下来的碎片。

与大多数冰川不同，巴恩斯冰盖冻结在基岩上，并不在地表滑动。因此，在冰层推进之前生长在该地区的植物可能保存在其下方。1960年冰盖开始退缩后，植物残骸逐渐暴露出来。科学家利用放射性碳测年法确定植物何时被冰层掩埋，并重建冰缘的推进过程。

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对冰期开始的解读

根据发表在《Science》期刊上的研究结果，劳伦泰冰盖约在3000年前达到最小规模。大约1000年后，保存下来的冰体又开始扩大。作者建议，不应将巨大大陆冰盖的出现视为冰期的开始，而应将已有冰层的持续扩张视为其开始。

这一方法不同于此前的气候模型；按照那些模型，下一个冰期本应在数千年或数万年后才开始。同时，科学家强调，这仅涉及早期阶段：明显降温需要数千年，而劳伦泰冰盖恢复至大陆规模则需要约3万年。

到20世纪60年代，巴恩斯冰盖在夏季损失的冰量开始超过其冬季通过降雪能够补充的冰量。按照研究人员的解释，这阻止了新一轮冰期的发展。作者引用的模型还表明，巴恩斯冰盖可能会在未来几个世纪内完全消失。

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