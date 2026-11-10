科学家将20世纪70至80年代巴西大西洋森林两栖动物数量的急剧下降，与壶菌Batrachochytrium dendrobatidis（Bd）的传播联系起来。对来自博拉塞亚站的青蛙博物馆标本的研究发现，1978年没有病原体痕迹，而自1983年起它已广泛传播，Mongabay报道。

该研究发表在《Molecular Ecology》期刊上。Bd真菌会导致两栖动物患上致命的传染性皮肤病。它侵袭动物皮肤，影响氧气吸收以及体内水分、盐类和矿物质的调节。受感染的两栖动物可能出现发红、溃疡、皮肤过度脱落，以及神经系统和行为变化。

数量下降前后的博物馆标本

该团队用于分析的是370只、共17个物种的青蛙，这些青蛙由史密森学会前馆长威廉·罗纳德·海耶尔于20世纪70至80年代采集。该收藏中没有1979年至1982年间采集的动物——这正是两栖动物数量急剧下降的时期。

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研究人员采用PCR检测来发现Bd DNA，分析了病原体的基因型，并检查皮肤样本是否存在特征性病变。他们还研究了DNA质量，因为保存在福尔马林和乙醇中会导致DNA降解，并从容器中采集拭子，以排除可能的污染。分析显示，标本中最初检出的是全球性Bd-GPL毒株，之后则是毒力较低的Bd-Brazil毒株。

数量下降的原因尚未得到最终证实

研究作者强调，研究结果不能推广至整个大西洋森林。此外，历史数据无法最终证明因果关系。未参与该研究的圣保罗大学研究员卢卡斯·费兰特指出，在种群数量下降后发现病原体，并不能证明正是它导致了青蛙死亡。他认为，气候扰动和极端天气事件可能发挥了关键作用。

2022年和2024年在博拉塞亚开展的野外研究显示，一些在20世纪80年代遭受严重影响的物种已经恢复。与此同时，收藏中17个物种中最多有5个可能已从该地区完全消失，其中包括里约刺拇蛙Crossodactylus dispar和扁平瀑布蛙Cycloramphus boraceiensis。

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