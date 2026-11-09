研究发现肝移植与更长生存期相关——News-Medical

肝移植与酒精相关性肝病患者显著更长的生存期有关。一项涉及超过37万名患者的研究显示，在确诊后的八年内，移植受者平均生存7.1年，而未接受移植者为4.9年，News-Medical报道。

超过37万名患者的数据

该研究发表于《Alcohol: Clinical and Experimental Research》期刊。研究人员分析了2017年至2024年间被诊断为酒精相关性肝病、拥有商业保险和Medicare Advantage计划的患者的全国保险理赔数据。他们还考虑了确诊前十年内记录的合并症。

在超过37万名参与者中，约3500人接受了肝移植。在确诊后三年、五年和八年的随访期间，移植组的平均生存期长25%至45%。在对组间差异进行调整后，移植受者经调整后的死亡风险低63%。

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作者的警示与不平等的可及性

这项研究为观察性研究：接受移植的患者总体上更年轻，且按其他指标衡量健康状况更好。作者对结果进行了调整以考虑这些差异，但强调数据表明的是相关性，而非证明移植本身导致了更长的生存期。

分析还发现，按年龄、性别、种族和合并症划分，获得移植的机会存在差异。女性和非裔美国人获得移植的机会较低，尽管她们的死亡风险并不高于男性或白人患者。患有非转移性肝癌、出现肝功能失代偿表现以及酒精相关性肝硬化的人，接受移植的机会更高。与此同时，被记录诊断为酒精使用障碍的患者，其接受移植的机会不足其他患者的一半。

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