对缅甸琥珀中植物化石的分析表明，东南亚的古老植物群可能是随着一块地壳碎片来到这里的。约1.5亿年前，这块碎片从现今澳大利亚西北部所在区域分离出来。这块被称为西缅甸地块的碎片穿越古特提斯洋向北移动。

琥珀中的化石

据Live Science报道，研究人员研究了缅甸琥珀中超过3000件植物化石，这些化石保存于约1亿年前。发现物包括花、叶、果实和种子。

这些化石至少属于392类开花植物。琥珀中还发现了针叶植物、蕨类、苔藓、苏铁和地钱的遗存。作者认为，孤立的西缅甸地块在数千万年间一直位于赤道附近，那里炎热潮湿的气候使古老植物谱系得以存活并多样化。

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向亚洲漂移

研究人员得出结论称，这一微板块向北漂移了约1亿年，其与东南亚的碰撞约在5000万年前开始。约8000万年前，印度板块与该地块发生碰撞，改变了这块地壳碎片的方向。此后，印度板块和西缅甸地块与亚洲发生碰撞。

这项研究于10月27日发表在《Nature Ecology & Evolution》期刊上，与此前的假设相矛盾：该地块是在更靠近现代东南亚的地区形成的，而当地热带森林是在约6600万年前恐龙灭绝后出现的。

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