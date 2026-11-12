一项涉及美国和中国826人的研究显示，女性在认知能力测试中获得更高分数与受到同事较差对待之间存在关联。团队成员更常认为分数较高的女性参与者具有敌意；她们还报告称，获得的帮助更少，工作受阻的情况更频繁，包括信息被隐瞒。德国之声报道。

研究如何开展

作者进行了两项研究。第一项研究涉及美国一所公立大学的432名商科学生，他们以小组形式为真实机构开展咨询项目。第二项研究调查了394名全职员工，他们在中国一家金融公司的团队中工作。

研究人员通过一项用于评估推理和解决问题能力的标准化测试来评估认知能力，雇主在招聘时会使用这项测试。团队成员不知道彼此的测试结果。他们对同事进行评价，数周后，参与者报告了自己获得了多少帮助，以及遇到工作受阻的频率。

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男性与女性的差异

在两组中，得分较高的女性更常被评价为具有敌意。在中国员工群体中，她们也被认为不那么友好。与此同时，男性的高分并没有这种负面关联：在美国学生中，高分并不影响团队的态度；而在中国金融公司的员工中，得分较高的男性被评价为较少敌意，他们更常获得帮助，也较少遭遇工作受阻。

研究人员用社会角色理论解释这种关联：人们更常期待男性具备能力和坚持性，而期待女性表现出温暖和支持。作者强调，观察到的效应较小，且研究发现的是关联，而非证明因果关系。有关帮助和不当对待的数据由参与者自行提供。

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