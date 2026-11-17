一项由哈佛大学和达特茅斯学院参与的研究发现，美国学校禁止使用手机可能会适度改善学生的学习成果。据The Verge报道，这类限制的效果可与在学年中增加一至两周教学时间相比。

330万名学生的数据

研究人员与学术评估机构NWEA共同分析了来自4600所学校的330万名学生的测试结果。数据涵盖2021—2022学年至2025—2026学年，包括实施手机禁令和未实施手机禁令的学校。

作者估计，学校限制措施的效果规模可能相当于2013年至2020年COVID-19疫情开始期间美国学生学习成绩损失的大约一半。哈佛大学教育政策研究中心的学院主任托马斯·凯恩称，这一结果是适度的，但符合研究人员的预期。

与此前美国一项全国性研究不同，新研究使用的是个体学生数据，而非学校平均指标。研究人员表示，这使得研究能够考虑更多因素，并追踪限制措施对学习损失程度不同的学生的影响。

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成本与校外使用

作者还比较了改善学习成果的不同方法的成本。根据他们的计算，为一个有17名学生的班级购买可上锁手机收纳袋，每名教师的成本约为425美元。额外一周支付教师平均工资的成本则为2080美元。

研究人员没有发现学校禁令对不同年龄或不同学习成绩水平学生的影响存在很大差异。凯恩推测，学习成果的部分差异可能由校外使用手机所致，但由于家庭中没有类似限制，这一点更难验证。

今年夏天，Meta作为与几乎所有美国州达成的171亿美元协议的一部分，同意对18岁以下用户实施广泛限制。其中包括在该公司应用中为青少年设置默认时间限制。

凯恩认为，这些变化可能让研究人员有机会比较校外使用社交媒体可能减少前后的学习成果。不过，他表示，很难确定青少年是否真的会减少使用Meta服务的时间，以及他们是否会将这些时间转移到其他平台。为进行更准确的分析，平台需要向研究人员提供匿名汇总数据，包括按学校或其他群体划分的数据。

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