美国凯斯西储大学、大学医院以及路易斯·斯托克斯克利夫兰退伍军人医疗中心的研究人员发现，暴露于细颗粒物空气污染与阿尔茨海默病及相关痴呆症风险升高之间存在关联。据News-Medical报道，这项工作结合了对近50万人医疗数据的分析和小鼠实验。

UK Biobank数据

科学家分析了英国UK Biobank项目约50万名成年参与者的信息，其健康状况被随访长达14年。生活在污染水平最高的三分之一地区的人群，患阿尔茨海默病或相关痴呆症的可能性比居住在污染最少的三分之一地区的居民高25%。

在考虑年龄、吸烟、糖尿病和其他因素后，这一关联仍然存在。无论个人遗传性阿尔茨海默病易感性的程度如何，均记录到了风险升高。

小鼠实验

为检验可能的影响机制，研究团队让小鼠暴露于克利夫兰的室外空气中长达五个月。该空气中的PM2.5细颗粒物被浓缩至与世界污染最严重城市的水平相似。

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研究人员在健康小鼠中记录到记忆问题、血脑屏障通透性增加以及脑部炎症。小鼠的NAD+/NADH比值也下降了，该比值反映大脑的能量状态及其抵抗损伤和疾病的能力。在与学习和记忆有关的海马体中，新生成神经元的死亡增加。

污染改变了小胶质细胞中的基因活性。小胶质细胞是大脑免疫细胞，通常负责清除细胞残骸并抵御感染。没有淀粉样斑块的小鼠出现了类似阿尔茨海默病表现的变化。在遗传上易患该疾病的动物中，污染空气也加速了淀粉样斑块的积累。

研究结果发表在《Journal of Neuroinflammation》期刊上。作者指出，他们发现了污染空气损害健康大脑并可能加速阿尔茨海默病进程的机制之一。

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