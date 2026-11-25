一项大规模遗传学研究发现，人类身高与207个基因和121种罕见DNA变异存在关联。该研究的主要部分分析了826,066人的数据，并在另外六个独立队列、共624,567名参与者中验证了结果，《自然》报道。

罕见变异的较大效应

研究人员分别研究了常见遗传变异、外显子组中的罕见变化，以及基因内罕见变化的综合影响。对常见变异的分析确定了3,034项独立关联，它们合计可解释约25%的观察到的身高变异。

最受关注的是会破坏蛋白质功能的罕见变异。对于17个基因，这类单独变异与平均8.92厘米的身高差异有关。研究指出，这显著高于通常在全基因组研究中发现的变异的平均效应。

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这些基因包括与细胞外基质组织、骨骼发育以及生长激素和胰岛素样生长因子、WNT/β-连环蛋白和TGFβ信号通路相关的基因。将分析范围扩大至发生频率最高为1%的蛋白质功能破坏性变异后，共发现了76个基因，其中62个仅分析单独变异时未被发现。

结果验证与预测

在独立样本中，207个基因中的203个，即98.1%，以及125个单独变异中的113个，即90.4%，获得了名义统计学显著性确认。对于在罕见变异综合负荷测试中评估的全部179个基因，以及除一个外的所有变异，主要分析与重复分析的效应方向一致。

作者还检验了罕见变异是否能改善身高的遗传预测。在17个基因变异的337名携带者中，将其效应加入基于常见变异的模型后，R²值提高至0.72。同时，这些变异极为罕见，因此其对全体人群身高预测的贡献有限。

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