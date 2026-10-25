以色列耶路撒冷希伯来大学的科学家的一项研究表明，南黎凡特地区的大规模自然火灾及其后的侵蚀，可能帮助新石器时代社群认识到黏土在火的作用下会变硬并转化为陶器。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

火灾与黏土迁移

这项工作于9月初发表在《Geomorphology》期刊上。研究分析了古代沉积物、洞穴、木炭聚集层和考古遗址，以重建两个不稳定时期的环境变化。

第一个时期是末次间冰期MIS 5e，约在12.9万至11.6万年前。第二个是早全新世，约在1.1万至7000年前，当时农业社群在该地区日益巩固。来自这两个时期的证据都表明，曾发生大规模火灾，随后出现强烈侵蚀。研究估计，在早全新世，最强烈的阶段约发生在9500至8200年前。

湖泊沉积物中的微小木炭颗粒记录了燃烧高峰，而洞穴形成物中的化学痕迹表明植被和土壤大量流失。植被覆盖遭到破坏后，降水和径流将富含黏土的土壤从山坡冲刷到自然低洼地，包括约旦河谷和死海谷。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

天然窑炉假说

研究负责人阿莫斯·弗鲁姆金教授将其称为“天然窑炉假说”。他认为，山谷居民可能看到被强烈自然火灾烧制过的黏土区域，并注意到这种材料变得坚硬且结实。这可能让他们想到有意烧制黏土。

此前的岩相学研究支持这一假说：来自约旦河谷的亚尔穆克文化陶器由当地再沉积的terra rossa黏土制成。这种材料可能在周边丘陵遭受侵蚀后堆积在聚落附近。

古代自然实验

在MIS 5e时期，火灾、植被丧失、侵蚀和黏土沉积的组合更加剧烈，但当时并未出现陶器。弗鲁姆金称这一时期为一项自然对照实验，并指出，当时的人类不具备与新石器时代社群相同的认知能力、知识和社会条件。

这位科学家强调，该假说具有推测性，但可以检验。现有数据表明，在宽泛的时间范围内，大型火灾、黏土沉积与陶器出现之间存在吻合，但目前尚无法确定这些事件的确切先后顺序。

关注我们在