莫纳什大学发表在《American Journal of Biological Anthropology》上的一项研究建议修订人类祖先的分类，并将传统上归入南方古猿属（Australopithecus）和傍人属（Paranthropus）的物种纳入人属（Homo）。这涉及在过去四五百万年间生活的人类物种及其近缘化石亲属，ScienceDaily报道。

修订分类学的提议

该研究作者、莫纳什生物医学发现研究所研究员伊恩·陶尔认为，三个类群之间的界限正变得越来越难以论证。化石遗存显示的并非简单的物种序列，而是一棵复杂的进化树，其中有众多分支以及同时存在的物种。

分类学根据生物的特征和进化关系对现存及灭绝生物进行分类。属是高于种的分类层级：现代人属于智人（Homo sapiens）这一物种，其中Homo为属名。现代方法越来越依赖生物的进化起源，而不仅仅是其外部相似性。

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人属的特征已不再清晰

此前，人属成员与其他古代人类近亲的区别在于一系列解剖学和行为学特征，包括相对较大的大脑和复杂的工具使用。然而，科学家发现了大脑较小的人属成员，也发现了表明南方古猿和傍人的行为比此前认为的更复杂的证据。

陶尔认为，扩展人属将能够更准确地反映进化关系，并避免在新的化石发现之后不断修订大型类群之间的界限。所提议的改变目前是一项科学论证，而非正式采纳的分类。

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